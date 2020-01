Nepotrebuješ kvalifikáciu na to, aby si bol učiteľ. Stačí že máš kontakty

Na to aby sme mohli vzdelávať, potrebujeme určitú kvalifikáciu, ktorá nám dáva spôsobilosť učiť. No niektoré školy to tak nemajú. Stačí že sa poznáte s pani riaditeľkou a šup do učiteľského remesla.

V predošlom blogu som opisoval nekalé, nefalšované praktiky na Luníku 9. Netešilo ma to, že to musím písať, no inak sa nedá, keďže to pokračuje ďalej. Predtým ako si prečítate tento blog, nadýchnite sa zhlboka. Budete to potrebovať.

Pre lepšie pochopenie, prispevam link predošlého blogu na pochopenie danej problematiky: https://michalsivak1.blog.sme.sk/c/512892/prave-nefalsovane-praktiky-vzdelavania-romov-na-luniku-ix-a-ich-tucne-odmeny.html?ref=najcit7dni

Na základnej škole Ľ. Podjavorinskej 1 Košice, konkrétne na Luníku 9, sa delia učitelia na pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov. Do kategórie pedagogických zamestnancov patria „učitelia“ a do kategórie nepedagogických zamestnancov patria upratovačky, hospodárka, školník, vrátnik, mzdová účtovníčka a IT technik. Pedagógov som si spočítal. Na stránke školy sa zmieňujú, že pedagogických zamestnancov majú v počte 73 a nepedagogických zamestnancov majú 14. Teraz k meritu veci.

Zákon č. 138/2019 Z. z.Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmieňuje o pedagogickom zamestnancovi takto:

(1) Pedagogický zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva pedagogickú činnosť a je zamestnancom podľa § 1 ods. 2. Pedagogickým zamestnancom je aj vedúci pedagogický zamestnanec.

(2) Pedagogickou činnosťou sa rozumie súbor pracovných činností vykonávaných priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ostatnými činnosťami s ňou súvisiacimi, ktoré zamestnávateľ 7) ustanoví v pracovnom poriadku.

(3) Priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou sa rozumie priama vyučovacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program alebo program kontinuálneho vzdelávania, a priama výchovná činnosť, ktorou sa uskutočňuje výchovný program, vykonávané pedagogickým zamestnancom.

Aké sú potrebné kvalifikácie na výkon výchovno -vzdelávacej činnosti ?

Požadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa podľa § 13 písm. b), c), d), f) a g) a pre odborného zamestnanca je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Ak ide o učiteľa základnej školy, strednej školy, jazykovej školy a základnej umeleckej školy, vyžaduje sa aj vyučovanie jeho aprobačných predmetov alebo predmetov jeho študijného odboru v rozsahu najmenej jednej polovice jeho týždennej priamej výchovno- vzdelávacej činnosti zníženej o jednu hodinu.

Jasne sme si charakterizovali, kto je kto. Pri mojom sčítaní v zmienej kategórie PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI sa nachádzaju ľudia, ktorí nie sú pedagogickými zamestnancami. Narátal som ich 15. Napríklad, učiteľka bez kvalifikácie učí na prvom, či druhom stupni. Ostatní majú pred svojim menom zmienenú kvalifikáciu - titul, títo nie. Mená sú verejne dostupné na stránke školy.

Link : https://zspodjavorke.edupage.org/text16/?fbclid=IwAR0wiBgRNtVTT6BtvAnCvxH5KiBHOX_s96tsHgDm2MPQNk27RjMG4IL-PoU.

Je hanbou, že toto sa akpcetuje a že niečo takéto v školstve existuje. Nikto na to nechce ani poukázať, či sa k tomu nejako vyjadriť. Nečudujem sa, prečo to tak v školstve vyzerá, ako to vyzerá. Výučby neprebiehajú tak, ako by mali a do pozície učiteľa sú postavení amatéri. Ak to tak bude pokračovať, učiteľské remeslo stratí aj to, čo nemalo. Bojujme voči tomuto a ukážme tým, ktorí sú aktéri tohto podvodu, že tu nemajú čo robiť a že ich miesto je niekde inde. Nedajme si znevážiť učiteľské povolanie. Ak si tí amatéri myslia, že môžu učiť rómske deti len tak, sú na omyle. Nie sme v tom sami, sme v tom spolu a spolu to zvládneme. Dajme školstvu pravú hodnotu a nie amatérov.