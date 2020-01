Otvorený list pre Mariána Kotlebu

Nemám potrebu si niečo dokazovať, alebo byť stredobodom pozornosti. Ale už mám toho dosť, ako ma ten človek očierňuje, zhadzuje a špiní. Nezaslúžime si to !

Tento list Vám píšu dvaja Rómovia – obaja z chudobných rodín, jeden z osady a druhého osada minula len tesne. Nazval by ste nás parazitmi.

Ja som Michal, som vysokoškolák a každé euro na školu si zarábam sám už veľa rokov. Moja rodina mi nemá z čoho pomôcť a ani neverí, že si po škole nájdem dobrú prácu. Vedľa mňa sedí Laco, môj študent. Laco je deviatak, ale zároveň aj brigádnik. Musí pracovať, aby mohol zarobenými peniazmi pomôcť rodine. Laco nemá dobré zázemie a uvedomuje si to, je to chlapec, ktorý má ambície a v živote chce toho veľa dosiahnuť.

Obaja musíme prekonávať všeličo, neviete si ani predstaviť. Nikoho neobviňujeme, nikoho k tomu nepotrebujeme a už vôbec nie vás a vašu politickú stranu. Proste ideme ďalej.

Včera sme boli na tichom proteste v Košiciach a nenávistné reči od predstaviteľov a podporovateľov vašej strany nás šokovali, aj keď odmietanie zažívame celý život. Ale zažili sme aj podporu od ľudí, ktorí tam prišli odmietnuť práve vás a vašu politiku.

A preto sme sa odhodlali k tomuto listu. Chceme vám povedať, že KLAMETE a skresľujete realitu. Upozorňujete len na to, čo vám vyhovuje a budíte v ľuďoch strach. Robíte si na nás politickú kariéru, pretože nič iné Slovensku ponúknuť neviete. Urážate nás a nazývate neprispôsobivými a nebezpečnými, pritom vo vašej strane je hromada ľudí, ktorí boli súdení aj odsúdení. Váš kolega prišiel o stoličku v NR SR za výroky o Rómoch, ďalší bol právoplatne odsúdený za výtržníctvo a napadnutie človeka, váš bývalý okresný predseda je obvinený z úkladnej vraždy a mohli by sme takto pokračovať.

Nechceme žiť v štáte, ktorý budete ovládať, pretože vás ovláda nenávisť a tiež preto, že to nezvládnete. Okrem šírenia nenávisti totiž nič iné neviete. A to na riadenie štátu nestačí, toľko vieme aj my v osadách. Mimochodom, v osadách žije veľa ľudí ako sme my dvaja, no vy to schválne prehliadate.

Toto vám odkazuje Laco: „Nie som parazit, ale obyčajný človek. Chcem pracovať, mať dobrý život, to je celé.“

A viete čo? Presne tak, to aj bude. O necelý rok nastúpi na učňovku, bude si zarábať ako najlepší murár v okolí. Ja budem učiť jeho deti, tak aby mali väčšie šance na dobré vzdelanie ako mal Laco. Slovensko bude krajinou príležitostí pre všetkých a na vašu stranu nám už ostane iba nepríjemná spomienka a dobrý pocit z toho, že vám Slovensko nedalo šancu ovládnuť ho lžou a nenávisťou. Pretože zvíťazí pravda a láska.

Michal a Laco