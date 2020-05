KORONA: Rómske deti budú mať ťažký nábeh do školy

Počas pandemickej situácie sa naše vzdelávanie z prezenčnej formy zmenilo na formu dištančnú. Situácia vo vzdelávaní tých najzraniteľnejších je dnes na zlej ceste. Rodičia nerozumejú, čo vlastne tí učitelia chcú.

Terén vnímam ako dôležitú súčasť každej práce, ak sa bavíme na tému Rómovia. Dnes som sa rozhodol, že po dlhom cestovaní, navštívim terén, kde som dlhé roky vyrastal ako malý chlapec - rómska osada v Stropkove . A rozhodol som sa veľmi správne. Navštívil som rôzne rodiny s veľkým privítaním, radosťou v očiach a so slovami "Konečne si prišiel". Pohostinnosť bola u každého. Nechýbala káva a niečo sladké. Rozhovor som vždy začal otázkou: Ako sa máte ? Ako si žijete ?. Niektoré odpovede ma zamrazili a niektoré veľmi prekvapili. Cítil som strach a neistotu. Aj napriek tomu všetkému som zhodnotil, že to nejako zvládajú.

Bavili sme sa aj na tému vzdelávania, ako to celé prebieha u nich doma, priznám sa, že reakcie ma neprekvapili. Rodičia nedokážu vysvetliť učebnú látku a dokonca ani pomôcť vypracovať pracovný list, ktorý dostanú od učiteľa. Ako jeden rodič povedal: "Korona nás dostala!". Nečudujem sa, prečo tie deti nemajú urobené úlohy. Učitelia pošlú po niekom pracovné listy a čakajú na ne. Ak ho nedostane alebo ho nevypracuje žiak, je to za 5. Tak som si dobre sadol na stoličku a spoločne sme urobili úlohy pre žiačku 5. ročníka z matematiky, pre žiaka 4. ročníka zo slovenského jazyka a pre žiačku 3. ročníka zo SJL a MAT. Rodina bola nesmierne rada, bolo to vidieť. Pýtal som sa na spoluprácu komunitného centra. Žiadna spolupráca, proste nič. Rozmýšľal som čo ďalej, nechal som si to celé prejsť hlavou. V zapätí mi mamka Jolanky navrhla, či by sme spoločne neurobili marikle - rómsky chlieb (vyzerá to ako placka). Súhlasil som a rozmýšľal som, ako to celé otočím, aby sme sa niečo naučili. Spoločne sme s Jolankou pomenovali všetky suroviny (prečítala ich), počítali ich množstvo (cez polievkové lyžice) a zamiesili. Urobili si cesto a dali piecť na rozpálenú piecku. Pobavili sme sa pri tom a videl som, že Jolanku to veľmi baví. Spojili sme niečo užitočné a pre nich každodenné, kde sme sa mohli niečo naučiť.

Upečené marikle sme potom natreli bravčovou masťou a zakončili naše sedenie veľkým objatím. Počas tohto stretnutia som si uvedomil a zhodnotil, čo reálne funguje, kde máme nedostatky a čo nám chýba. Vzdelávanie je v tomto smere jednostranné. Nedokážeme spolupracovať s rodičmi v takej miere, ako by sme možno chceli. Verím, že časom budú rodičia rovnocenní partneri výchovno-vzdelávacej činnosti, pretože bez nich to proste nepôjde. Nájdeme rodičov, ktorí nechcú. Dá sa to riešiť, no nie direktívnym spôsobom, ale tým ľudským. Nehľadajme za všetkým výhovorky, pretože podmienky v ktorých vyrastajú naše rómske deti sú bojové. To čo dokážu poniektoré deti je niečo neskutočné. Zlyhávajú komunitné centrá. Nehovorím o všetkých. KC nekomunikuje, nediagnostikuje, nepodáva pomocnú ruku.

Milí pedagógovia, aj rómske deti sú len deti. Vám prajem veľa síl, pretože sám dobre viem, ako to je teraz aj pre Vás veľmi náročné. Nedovolím si Vás poučovať, no rád by som Vám len povedal, rómske deti to ťažko zvládajú a budú mať ťažký nábeh do školy, no nie len oni. Rodičia týchto detí nerozumejú vyučovacej látke a nedokážu dostatočne vysvetliť svojmu dieťaťu, to čo by ste chceli. Prajem Vám dostatok porozumenia a síl v tomto neľahkom boji !

rómsky chllieb marikla (Michal Sivák)