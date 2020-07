Ako sa z chodby a topánkovníka stala študovňa a z mamky s nízkym vzdelaním učiteľka

Francúzsky básnik Viktor Hugo, v jednom krásnom citáte vystihol podstatu, ktorú by som Vám rád cez tento blog načrtol. Citujem: „ Život je čakanie na to, kedy sa naše sny premenia na skutočnosť.” Je to len v nás, v nikom inom ....

Rád by som sa podelil s niečim, čím disponujem xy rokov. Predtým ako si začnete čítať tento blog, rád by som Vám napísal, že to píše Róm. Aby sme sme predišli akýmkoľvek problémom, píšem to radšej vopred. Ak čakáte niečo negatívne, nečakajte. Píšem o tom, ako sa z malého Michala stal učiteľ a o tom, ako si plniť sny a ako sa sny stávajú skutočnosťou.

Pochádzam z mnoho početnej rómskej rodiny. Ja konkrétne z trojčiat - trojvaječných. Každý zo svojho “vajca”, nikto sa na nikoho nepodobá. O rok sa narodil mojim rodičom ďalší prírastok, takže ak dobre počítam, 3 plus 1 = 4 súrodenci spolu, dvaja rodičia - mamka a otec, takže sme 6 členná rodina.

Ako malé deti sme našou mamkou boli vedení k čestnosti a usilovnosti. Vždy nám vravela, že čestnosťou ďalej zájdeme. Mamka bola tým najväčším vzorom a takou kráľovnou pre nás všetkých. Bola vždy čestná, spravodlivá, múdra a hlavne ľudská. Jej slová platili a pre nás boli ako zákon. Jej neľahkým pôrodom, sme jej každodenými starosťami robili život ťažším, ale zvládla to. Mala ťažký pôrod, dlhé dni a mesiace s nami strávila v nemocnici. Mať trojčatá nie je bežná vec, no mamka to aj napriek rôznym komplikáciam zvládla.

MAMA = UČITEĽKA

Veľmi dobre si pamätám, ako sa nás snažila učiť, vzdelávať. Keď sme mali ísť do tretieho ročníka, počas prázdnin si každý deň sadla na koberec ku kuchynskej linke a učila nás vybrané slová. Do tretieho ročníka sme šli naučení a nabiflení. Bolo to neskutočné náročné, ale o to krásne, keď sa naša mamka stala cez prázdniny našou učiteľkou. Ako deti sme sa radi doma hrali na učiteľov. Prevzali sme žezlo našej mamky a začali sme doma s domácim vzdelávaním. Založili sme si školu, kde ja som bol riaditeľ a môj brat zástupca. Keďže nás bolo dosť, vedeli sme sa navzájom učiť. Používali sme knihy, ktoré sme dostali na začiatku školského roka. Neraz sa stalo, že sme ich nevrátili. Hodnotili sme sa navzájom podľa stanovneých normiem, používali sme bodovú stupnicu, ktorú používali aj učitelia. Mali sme aj triednu knihu a podobné administratívne záležitosti, ktoré riadna škola potrebuje. Odkiaľ sme to mali ? S internetom sme veľmi pracovať nevedeli, ale počas štúdia na základnej škole nás učili, že ak si dáme www.google.sk a napíšeme tam kľúčové slovo, tak nám to nájde všetko čo potrebujeme, a presne to tak aj bolo. Šetrili sme si peniaze a chodili sme do papierníctva tlačiť. Povedali sme, čo má pani do googlu napísať a na čo kliknúť a čo chceme vytlačiť a šikovná teta nám to za pár centov vytlačila. Ako riaditeľ domácej školy, ktorá bola vždy každý deň večer od 19:00-21:00 som tvoril časovo - tématické plány. Ako som sa to naučil ? Nevedel som čo je to výkonový štandard alebo obsahový štandard, nič s tým spojené. Nedávalo mi to súvislosť, no ale keď sme mali v škole zber papiera, učitelia radi vyhazdovali takýto materiál a ja som si ho rád zobral domov. Vedel som, že naši učitelia podľa toho učia a riadia sa tým. Mal som z čoho čerpať a hlavne zdroj, ako taký časovo - tématický plán má vyzerať. Pozrel som sa do týchto dokumentov, prečítal som si to, niečo som vyškrtol, niečo som dopísal, ako mi to sedelo a plán bol na svete. Po roku som si začal písať plány sám. Kúpil som si veľký zošit a nariadkoval ho a vzápäti podľa obsahu knihy vpísal.

Rodičia nám nikdy nekupovali hračky, sem tam na Vianoce, no málokedy. Raz nám rodičia kúpili tlačiareň, bola to neskutočná investícia a presviedčanie, že to potrebujú oni a nie my, aj keď sme to najviac potrebovali my, pretože sme denno denne chodili do papierníctva. Snažili sme sa ich presviedčať a podarilo sa. Rodičia dali na nás a kúpili nám tu tlačiareň. Bola to neskutočná radosť v nás. Tlačili sme si testy, úlohy, cvičenia, plány, úplne všetko. Vďaka tejto skúsensti sme na naučili pracovať v programe WORD, POWER POINT a pod..

Sú to neskutočné spomienky, na ktoré len tak nezabudnem. Boli to krásne chvíle, kedy sme sa navzájom učili, písali testy medzi sebou, mali impluz niečo vdieť a hlavne chtíč prahnúť po informáciach. Roky plnyuly a vek rástol. Úspešne som sa dostal na strednú školu. Už na zakladnej škole som vedel, čo chcem v budúcnosti robiť. Mamka mi vždy vravievala, že si mám vybrať také povolanie, kde nebudem robiť ťažko, manuálne ale naopak, budem pracovať s hlavou a robiť hlavne to, čo ma baví. Lákalo ma všetko, mal som veľkú túžbu byť učiteľom, kuchárom a všetkým. V čase, keď som sa rozhodoval, akým smerom sa uberiem, tak som sa rozhodol, že pôjdem kuchárskym smerom. No nrazail som na jeden závažný problém. Kuchársky odbor sa vyučoval v inom meste a na cestu mi rodičia nechceli prispievať. Vtedy mi mamka radila a zhovárala sa so mnou, že čo ďalej. Po dlhých konzultáciach sme sa zhodli, že zostanem v meste a kuchársky sen si pravdepodobne nesplním. Ostal som v meste, kde somv vyrastal a šiel na gymnázium. Stal som na gymnazistom. Na prvý deň nikdy nezabudnem. Bolo to niečo neskutočné. Moje prvé kroky boli plné ťažkého vzdychania a neistoty. Keď som prešiel úvodným ceremoniálom, prišiel som domov s plačom a vravel som si, že ja to nezvládnem. Cítil som sklamanie, že to nedám, že to nie je pre mňa. Mamka ma upokojovala a povedala, že to spoločne zládneme. A presne tak sa aj stalo. Počas gymnázia som mal problém s matematikou a angličtinou. Časom som prišiel na spôsob a metódu, ako to celé dať. Absolvoval som rôzne doučovania priamo z učiteľmi, ktorí ma učili ale aj s inými, ktorí mi dali nádej, že to dám. Mamka ma vždy skúšala. Skúšala ma tak, že si sadla na gaučovku a ja som jej dal zošit. Ona čítala potichu a sledovala text, ktorý ja rozprávam. Takto to prebiehalo 4 roky. Celé moje štúdium som sa učl na chodbe. Knihy a zošity som si poožil na tzv. "botnik” - miesto, kde sa dávajú topánky a tak som sa učil pred dverami. Keď som potreboval ticho, poslúžila aj pivnica. Celé gymnázium som skončil vďaka podpore mojej mamky a úžasných učiteľov, ktorí ma podporovali, ale aj vďaka trpezlivým susedom, ktorí ma nechali na chodbe pri zažatom svetle. Na moje prekvapenie, škončil som ho veľmi dobre.

Keď prišiel moment výberu vysokej školy, priznám sa, že neviem ako sa mi podarilo prihlásiť na Pedagogickú fakultu v Prešove. Prijali ma a ja som začal vysokoškolský život, nie ten tradičný ale ten svoj. Bol to taktiež zvláštny pocit pri zápise, kedy nám štúdijná referentka rozprávala, čo nás čaká a neminie. Priznám sa, že neveril som že to dám. Prešli mesiace a ja som sa na škole udomácnil. Štúdium nebolo ľahké. Učitelia kládli vysoké nároky a ja som sedel nad knihami deň i noc. No nikdy som nenadával, priam som sa v tom vyžíval. Škola bola fajn, začalo ma to baviť a získla som učitešľské zručnosti, ktoré som potreboval. Časom som si našiel priateľov, kamarátov a spriaznené duše ktoré ma vždy podporovali. Najkrašie chvíle boli chvíle v školskej jedálni a pred internátom V školskej jedálni sme sa dobre najedli s mojimi priateľmi, pokecali a vždy dobre posrandovali. Pred internátom sme si dali kávičku a cigaretku a vždy sme fajn pokecali. Časom som si uvedomil, že som prešiel do dospeláckeho života. Ostával som cez víkendy, varil som si, pral, umýval, žehlil a robil presne to, čo robila moja mamka mne. Keď som sa domov vracal domov, bolo to len vždy príležitostne. Časom som si uvedomil, že by padla nejaká brigáda. Z 10eur na týždeň sa ťažko žilo, ale dalo sa a verte či nie, človek sa vždy uskromnil a dokonca ja niekedy našetril. Keď prišiel moment hľadania bigády, dostal som v druhom ročníku príležitosť učiť v Súkromnej materskej škole (ďalej SMŠ). Táto SMŠ sa nachádzala na Luníku 9 v KE. Strávene chvíle v tejto SMŠ boli krásne, no časom som musel odísť. Pracovisko sa nezmenilo, len pozícia a budova. Na Luníku 9 som začal mentorovať a tútorovať rómske deti, mládež. Znova ďalšia krásna skúsenosť, ktorá obohatila môj život. Ak by som mal o tejto skúsenosti písať, nedopísal by som sa. Pracoval som v rôznych organizáciach v treťom sektore ako je ETP Slovensko, SGI a pod.. vďaka ktorým som spoznal Rómov v hlbšej prespektívy. Spoznal som kultúru, jazyk a všetko s tým spojené.

Dnes píšem z odstupom času, už promovaný učiteľ bakalárskeho štúdia v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Uvedomujem si moc žezla mojej mamky a rôznych rozhodnutív mojom živote. V krátkosti som opísal len úlomok niečoho, čo vnímal za dôležité. Veľa krát som padol, ale vždy som sa za podpory mojich priateľov, súrodencov a mojej mamky vzchopil. Som hrdý Róm a uvedomujem si, že naša komnunita potrebuje vzory, potrebuje pozitívne príklady. Všetko sa dá, len treba natrafiť na správnych ľudí a plniť si sny, ktoré od detsva kotvia v tých našich hlavách. Moje sny som zakotvil na pilieroch, ktoré som vnímal ako dôležité. Majte sny a plnte si ich.

Dnes hrdo môžem vyhlásiť, že všetko stálo za to. Ak ste čakali, že budem negatívny, ste na omyle. Som pozitívny človek, no nedám sa vtiahnuť negativizmom, práve naopak. Ak chceme byť šťastní, záleži to len na nás, ako sa vnútorne nastavíme. Ak budeme vidieť vo všetkom len to zlé, budeme negatívni, ale ak budeme hľadať v tom negatívom niečo pozitívne, ver te či nie, budeme hľadať spôsoby ako meniť zlé na dobré, nagatívne na pozitívne.

Ďakujem mamka za každú podporu, za každé mile slová. Za to že si vo mne verila, za to, že si ma vždy podporovala, aj keď to nebolo ľahké. Ďakujem ti za všetko, za tvoju lásku, radosť sĺzy ale aj pokoj, ktorý si vždy naliala do mojej duše, keď mi nebolo dobre. Dnes som učiteľom vďaka tebe a vďaka tvoje podpore. Ďakujem !