Televízna relácia svojho druhu, jediná na svete pre rómskych žiakov v čase pandémie

Relácia Tumenca khere (S vami doma) je jedna relácia takéhoto formátu vo svete. Zahraničie nám závidí, že v čase pandémie sme sme uchopili vzdelávací proces prostredníctvom televízie.

TUMENCA KHERE (S vami doma)

Keď zrazu vypukla pandémia, akosi všetko prestalo fungovať. Prestalo sa chodiť do školy, obchody sa pomaly zatvárali a podobne. Uvedomili sme si, že náš vzdelávací systém má veľké diery. Nemohli sme dostať vzdelanie a samotný proces vzdelávania do útlych, chudobných lokalít samotnej našej spoločnosti. Nehovorím len o Rómoch, píšem o všetkých, ktorí nemali techniku na to, aby sa pripojili na ZOOM, EduPage a podobné iné technické alternatívy. Sám som za zúčastnil rôznych online sedení, kde som navrhoval akým spôsobom sa dostať k tým najzraniteľnejším. Strávil som yx hodín pri PC, hľadal riešenia, spôsoby a dôvod prečo je to tak. V jednom momente prišla ponuka, poď do telky! Budeš učiť cez telku vo vzdelávacej relácii. Nevedel som kde, čo a prečo práve ja ? Dnes viem, že som urobil dobre. Táto relácia takéhoto formátu je jediná na svete. Prináša poznatky v podobe TRÍVIA (čítanie, písanie, počítanie) prostredníctvom telky. A fakt sme s vami doma. Prinášame Vám do vašej obývačky, skrz televíznych vĺn učivo, ktoré sa môžete naučiť priamo doma. Viem, že nikto z nás nebol pripravený na to, aby si hneď nakúpil techniku. Nikto nevedel, ako dlho to bude trvať. Prepáčte, že sme Vás na to nepripravili a že sme a Vás položili takú veľkú ťarchu. Niekedy mám pocit, že sme sa zbavili zodpovednosti a hodili ju na Vás. Niektorí sa zadlžili, lebo chceli aby ich dieťa PC malo, aby sa mohlo pripojiť a druhí mali šťastie, že im niekto pomohol, daroval techniku.

Ako sa zrodila televízna relácia v čase pandémie

Klaudia Oláhová bola tá, ktorá túto reláciu mala moderovať, keďže 13 -ročná skúsenosť pred kamerou v národnostnom vysielaní nepustí. Je to skúsená, oťukaná moderátorka, ktorej to pred kamerou ide. Vďaka nej sme sa stali potom súčasťou a svoj tím si vyskladala od “paramisara” (rozprávkara) po druhého moderátora, ktorým som sa stal ja. Urobili sme námet, boli sme argumentačné schopní presadzovali sme a konzultovali svoju predstavu o relácií. V prvej sérií sme si robili scenár sami, venovali sme tejto relácií 24 hodín, 7 dní v týždni. Zareagovali sme rýchlo a promptne. Za jeden priateľský večer sme urobili gro vecí, potrebných na výrobu relácie. Medzi Rómami sú ľudia, ktorí sa vedia rýchlo spojiť. Pieseň, úvodnú zvučku urobila rómska skupina Gypsy Culy a urobili niekoľko verzií bez nároku na honorár. Text vymyslela Klaudia a chalani ju len prehodili do notovej osnovy. Ich reakcia bola promptná, ako každého, kto sa podieľal na relácií. Rozprávka pre deti ? Uvedomili sme si, že rozprávka má edukatívny charakter, ako ju vidíte v dnešnej podobe, je poskladaná na základe nočných priateľských rozhovorov. Spoločne sme diskutovali, tvorili, kreovali až sa dostala do takejto podoby. Rozprávka prerozprávaná profesionálnym hercom Marianom Balogom z rómskeho divadla Romathan má nie len edukatívny, ale aj inkluzívny charakter. Úlohou rozprávok je podať tému tak, aby u deti vzbudila pozornosť, inkluzívnosť a objavovanie niečo nového.

Ak sa tu hovorí o dlhodobom, nesprávnom vzdelávaní rómskych detí, o ich bilingválnosti, neporozumení slovenského jazyka, tak táto relácia už dávno mala jestvovať. Má svoje trvalé miesto, ak sa má niečo zmeniť a ak sa majú využiť všetky dostupné ľudské zdroje, ktoré vieme tejto téme ponúknuť. My sme pripravení. Jednoducho, COVID-19, KORONA nám dala poznanie, ako pracovať s deťmi zo SZP, ako sa k ním dostať a čo im ponúknuť. Samotné vysielanie pre rómsku národnostnú menšinu bolo zanedbané. Vysielanie pre Rómov nebolo kreatívne, niekedy až priam tendenčné. Táto relácie je niečo prelomové, ak tvrdia kompetentní, že gro je VZDELÁVANIE rómskych detí, tak my tvrdíme, že bez tejto relácie to nepôjde. Táto relácia naučila a naučí detí milovať vzdelávanie, vzbudí u detí prirodzenú hru, krásu materinského (rómskeho) jazyka, ale aj toho cudzieho (slovenského). Vyskladaný rámec relácie v konečnom dôsledku má svoj pedagogický zámer. Prostredníctvom televízie skrz edukačné elementy vieme a dokážeme vzdelávať a posúvať potrebné učivo na dosiahnutie určitého stupňa a základu, ktorý žiak musí ovládať. Je to dôležitý aspekt v ich kultúre, ale aj v ich národnosti ako takej.

Z ľavej strany: Marián Balog (paramisár), Klaudia Oláhová (moderátorka), Vladimír Balko (šefdramaturg detskej tvorby RTVS), Ľuba Koľová (dramaturgička, režisérka, Michal Sivák (moderátor) (Autor fotky: Ivana Smrčová)

Marián Balog (profesionálny herec divadla Romathan) (Ivana Smrčová)

Klaudia Oláhová (moderátorka) (Ivana Smrčová)

Michal Sivák (moderátor) (Ivana Smrčová)